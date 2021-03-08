行政院長蘇貞昌日前到立法院進行施政報告時表示，台灣是世界上最安全的地方。對此，國民黨立委葉毓蘭指出，從治安的成就上來看，我們當之無愧，但這個「最安全」是警消弟兄們以生命換來的。

葉毓蘭今（8）日在臉書表示，2020年台灣因新冠肺炎死亡的確診案例有9人，而警察、消防、海巡、移民死在任上的卻有78位，其中今年1月，花蓮就有3位警察在工作時倒下。

三個月前總質詢時，葉毓蘭說明為什麼退伍上校和退休警消的子女教育補助費應恢復發放時，蘇貞昌院長答覆，會要求行政院把整個情形盤點給他。

鐵路警察局花蓮分局和平派出所副所長，今年1月於睡夢中猝逝。（資料照／民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

葉毓蘭直言，沒想到人事總處回文冠冕堂皇、洋洋灑灑，但無比冷漠，只凸顯出「對於警消相關權益一律打回票，想都不要想」，甚至連因公殉職、因公失能警消的子女有多少人還在領教育補助費，查都不用查，就直接打回票。

此外，葉毓蘭提到，總統蔡英文107年在警察節大會上表示，警察工作日夜顛倒、精神緊繃，但政府照顧長期不足，要求時任內政部長的葉俊榮規劃照顧警察身心健康的完整計畫，比照國軍處理。

葉毓蘭指出，但醫療照護方案出來後，很多退休警察都說被騙了，根本沒有比照國軍，只有減免掛號費，自己收到陳情後也幫忙緩頰，稱不一定就這樣，大家共體時艱，政府預算有限。

不過，葉毓蘭表示，該方案卻未納入移民署，108年說要檢討沒檢討，109年也沒有，今年1月趁審預算機會向行政院提案，詢問是否知道要花多少錢？葉指出，若細算，頂多817萬元，因此希望總統的承諾，不能夠因871萬元跳票。

對此，內政部長徐國勇表示，已召開會議處理移民署問題，這也牽涉到其他單位，現在有在進行相關的盤點。

葉毓蘭：最安全的國家背後有一群辛苦付出的人

(中時新聞網)