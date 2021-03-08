台股累計今年初開盤迄3月5日共37個交易日，集中市場總成交值為13兆2,437.45億元，市場日均值為3,579.39億元，股票成交量週轉率為29.61％。康和投顧預期本周指數將在15,600-16,100點區間震盪，本周看好七大題材類股，包含：自行車股、風電股、汽車股、營建股、NB零組件股、塑化股、鋼鐵股等。
康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：
1.美國參院對於1.9兆美元刺激法案進行辯論及表決，預計民主黨主導之下可望於聯邦失業補貼到期日（3/14）以前通過法案，預期屆時對於金融市場仍將有所激勵。
2.Fed主席鮑爾3/4參加華爾街日報舉辦的網路論壇，鮑爾的立場比先前發言更為鴿派，雖然對於政策並無明顯宣示，但表達Fed不希望債券利率「無秩序」上漲之看法，判斷短期資金面寬鬆效應仍無改變。
3.美國上週首次申領失業救濟金人數74.5萬人，略低於市場預期之75萬人，截至2月20日連續申請失業救濟金人數429.5萬人亦低於市場預期之430萬人，顯示就業市場復甦雖緩慢，但仍延續既有復甦之路。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。