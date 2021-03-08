日本一名30多歲女性在接種輝瑞的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗後，發生嚴重過敏反應，在接受治療後症狀已改善，這是日本第3例施打疫苗後出現過敏。

日本放送協會（NHK）報導，厚生勞動省表示，一名30多歲從事醫療工作的女性，7日接種疫苗約5分鐘後，出現嚴重的過敏反應（anaphylaxis）。

症狀包括咳嗽、呼吸困難、喉嚨不適等；她在接受治療後症狀已改善，不過仍住院繼續觀察。

這名女性過去曾因食物與動物等因素而發生過敏，醫療機關報告表示，這次過敏「與施打疫苗有關」。

日本針對醫療人員優先施打疫苗，目前施打的疫苗是由美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech聯手研發。

日本境內截至5日下午5時止，已有超過4萬6000名醫療從業人員接種。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1100308

(中央社)