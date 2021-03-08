Free agent forward Blake Griffin has agreed to a deal with the Brooklyn Nets for the rest of the season, his agent Sam Goldfeder of @excelbasketball tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 8, 2021

以後不該說籃網只有「三巨頭」，而是改稱籃網「四星戰隊」了！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基8日搶先爆料，剛被活塞買斷釋出的布雷克葛瑞芬，結束過渡期後隨即宣告加盟籃網，將跟杜蘭特、厄文、哈登等人攜手拚戰本季剩餘賽事。

如此一來，籃網的陣容將會更加豪華，接著就看杜蘭特能否趕在下半季開打前夕宣告傷癒歸隊，也讓這個令人期待的籃網全新明星陣容正式曝光，根據沃神報導，籃網打算讓主打大前鋒的布雷克葛瑞芬在小個陣容擔任中鋒位置上場。

不過將過32歲生日的布雷克葛瑞芬，本季不僅仍受傷痛影響出賽，表現更是相當低迷，他本季替活塞打了20場，平均拿下12.3分、5.2籃板及3.9助攻，已經喪失昔日全明星身手，但在內線仍有一定威嚇力，相信可幫籃網解決禁區壓力。

哈登也搶在消息曝光前表態，「我們還沒得到任何人，所以等到真正發生了，我就可以給你答案，但我們都知道布雷克葛瑞芬是多麼令人激動的球員，也都知道他具備怎樣的能力。」看來他已經等不及在場上跟葛瑞芬攜手打球了。

(中時 )