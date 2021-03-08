宜蘭縣1名年僅5歲的女童，因母親在外地工作，交由曾姓婦人照顧，女童5日口吐白沫、昏迷送醫，院方發現手腳瘀青嚴重的傷勢，骨瘦如材，懷疑遭虐待通報警方，警方調查女童曾遭罰跳100下，倒抓猛晃還遭腳踹，檢方認為曾婦與其丈夫許姓男子涉有重嫌，依傷害罪嫌向法院聲請羈押禁見獲准。

該名5歲女童因屬單親家庭，女童母親忙於工作，輾轉找到不認識的曾姓婦人照顧，1個月前女童母親到外地工作，原本白天托育改成全天候托育，每月費用約2萬餘元。

女童5日晚間忽然口吐白沫、昏迷不醒，曾婦將女童送往醫院急救，院方發現女童全身有新舊瘀傷，遂通報警方介入；院方從女童腦壓過大等傷勢研判受有外力撞擊，經手術後，女童轉往加護病房觀察中。

因女童傷勢不單純，警方遂將全案轉向虐童案件調查，不過，曾婦與許男否認虐待女童，只有要求女童吃飯、不要太調皮時管教，但沒虐待女童或動手動腳，不清楚女童傷勢從何而來。

警方調查，保母夫妻檔曾對女童施以罰站、罰跪、打手心等處罰，又因女童尿褲子、不寫字，要求她原地跳躍100下、抓她頭髮、腳踹、不給飯吃，還抓起來倒立搖晃。

警方認為曾婦、許男說詞有所保留，因2人涉有「對於未滿18歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者」，移送宜蘭地檢署偵辦，曾、許後來坦承有傷害女童，曾婦則指傷害行為多由丈夫造成，檢方認為2人仍有串證之虞，向宜蘭地方法院聲請羈押禁見獲准。

經縣府了解，曾姓婦人、許姓男子的資料並未在托育人員（保母）管理資訊系統中，院方昨下午表示，女童經行右腦取血塊手術，後又採左腦血水引流減壓手術，7日上午昏迷指數5至6，有些微反應，狀況還算穩定。

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(中時新聞網)