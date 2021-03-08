台股上周五上沖下洗，指數高低震盪近300點，所幸盤中出現承接買盤進場。今(8)日台股開盤展開反攻，開16017.71點，漲162點，台積電開盤漲6元，來到607元，聯發科漲20元，來到903元。

上周美國2月非農就業數據公告約37.9萬人，大幅優於市場預期，美債殖利率回落至1.55%，使得市場氛圍轉為樂觀，帶動美股四大指數全面反彈，漲幅介於1.55至3.15%，科技股強勁彈升，指標股蘋果漲逾1%、美光漲逾5%、台積電ADR漲逾4%、特斯拉則跌逾3%。

法人指出，台股大盤短線略有止穩現象，初步先看國際股市表現、外資期現貨布局，以及電子族群能否反攻，帶領指數站回月線、萬六兩道信心關卡等指標。

日盛投顧表示，台股指數短期均線皆失守，且上方2/26有帶量空方缺口，若未來封閉缺口才有再度轉強機會，因此建議操作持股比重持至4成以下，相對大盤走勢弱勢股需汰弱，靜待止穩擇優再進場，台股選股方向為高殖利率、車用相關、半導體、PCB、內需、金融等族群。

康和投顧預期本周指數將在15,600-16,100點區間震盪，本周看好七大題材類股，包含：自行車股、風電股、汽車股、營建股、NB零組件股、塑化股、鋼鐵股等。

(中時新聞網)