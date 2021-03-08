不少單身者都覺得自己遇不到好對象是因為生活圈太小、缺乏自信心等因素造成，但其實居住環境也是影響姻緣運的關鍵之一，像是室內太潮濕丶床上太髒亂，都會讓你的感情運受到干擾。今天就讓我們一起來揪出破壞姻緣的風水擺設，只要做出調整，就有機會能夠早日找到正緣，脫離單身！

▍影響姻緣的居家風水

1丶家裡擺設、服飾，黑色太多

家中擺飾、陳設如果黑色或深色偏多，比較不利於感情發展。黑色是一種讓人覺得孤單，覺得冷的顏色。常用黑色的人，性格上也會顯得比較高冷，讓人難以親近。白領族在上班時常會一身黑西裝，顯得幹練，但是老師建議假日可以換上粉嫩色系的服飾來增添你的甜美氣息，也容易招來桃花喔。

2丶室內環境潮濕陰暗

室內太過潮濕，不僅對於環境衛生不利，也會跟著影響人體健康，如果住在長期沒有陽光照射的房間，也很容易使居住者變得比較孤僻，內心也必較抑鬱，整個人精神狀況不佳，心情無法開闊。這樣一來朋友圈會越來越小，甚至變得不喜交友，導致情路難開。艾菲爾老師建議如果真的無法立馬搬出這樣的環境，可以換上亮一點的燈泡、添購除濕機、牆面用暖色系（紅丶棕丶黃）粉刷，先讓房間增添光線感，煥然一新的感覺，也能讓心情愉悅不少。

3丶臥室擺放帶刺盆栽、假花

很多人喜歡在居家、臥房養一些花草，淨化空氣、美化環境，但是有刺的植物非常不利於室內擺。尤其對單身的人來說，帶刺的植物容易跟人發生口舌之戰，不利自己的人際關係，相對姻緣桃花也會跟著減弱。艾菲爾老師也指出，可以在床頭櫃上擺放雙數百合或除了刺的玫瑰花，能幫助招來美好的愛情，但是如果貪圖方便擺放假花，則會招來虛情假意的爛桃花。

4丶床頭不靠牆或是沒有床頭櫃

房間的床如果不靠著牆，會使人心靈空虛，內心覺得無依靠，感情容易落空。靠窗也一樣而且還會造成失眠，精神不濟。床頭靠牆，內心踏實，讓人有安全感，也比較容易找到可靠的另一半。有些人的房間礙於空間的因素，沒有設置床頭櫃，老師建議可以添購床頭靠枕，也是有依靠的象徵。

5丶床上堆滿雜物、房間太多鏡子

單身者的房間就是你最大的桃花屋，除了你自己睡的部分，床的另一邊就是要預留給未來另一半的桃花位，如果床上雜物太多就代表你沒有缺桃花，抑或是你讓桃花無處安放，這樣會容易錯過好對象喔。有些人喜歡利用鏡子來增添空間感，但是房間擺放太多鏡子容易讓人睡不好、招來爛桃花，尤其是容易遇到已婚、年長的異性。建議可以用一塊布遮住鏡面，鏡面也不要對著床。

▍招桃花的居家風水

1丶可在桃花位擺放紅色系花束

2021年桃花位在「正南方」，可以擺放雙數枝的花束。玫瑰代表招來美好的愛情（花枝上的刺要記得去除）。百合代表百年好合、和合美美。記得擺放要盡可能連續49天（花凋謝前就要立刻換新），可以催旺桃花運勢。

2丶房內擺設成雙成對

床邊的擺設盡量左右一致，如：枕頭、床邊桌、檯燈，盡量成雙成對。養成定時整理房間的習慣，破舊的物件都不要留下。

3、立春後收到的第一方喜貼

2/3立春過後收到的第一封喜貼（收件人要是你的名字喔），喜貼的寓意是喜訊、好運上門的意思。所以有幫助改運匯聚人氣的能量。可以放在床墊下、隨身包包、桌墊下、書桌檯燈下，催旺桃花姻緣運勢。

4、想結婚可以在喜慶方位擺放裝飾

2021年喜慶位在「東北方」，已有對象，想催旺婚運可以多在喜慶方位擺放紫色、紅色、綠色的擺飾挂件，來增添喜氣。

5、月圓奉茶許願

每逢十五月圓，可在自己臥室準備一張小桌子，面向窗邊或是2021桃花位「正南方」，放置一杯月老茶（玫瑰花茶最佳），誠心向月老禀告自己的姓名、出生時辰、居住地，以及想求得的對像是怎麼樣的人（條件描述的越仔細越好，讓月老幫你牽紅線）。過10到15分鐘再將月老茶喝掉，完成奉茶儀式。

6、在衣櫃擺放翡翠公雞

如果你已有對象，而另一半太花心或常有爛桃花靠近，你可以在他的衣櫃裡掛上翡翠公雞掛飾。公雞擺件為最強斬桃花利器，雞又稱「五德之鳥」，俱備文丶武丶勇丶仁丶信五種德信。其中雞（酉）五行屬金，爛桃花屬木，所以在風水上喜用公雞克制爛桃花（金克木）。

(中時新聞網)