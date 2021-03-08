台灣南部被高氣壓壓著，大氣相對穩定，不容易有明顯降雨。(翻攝自 鄭明典臉書)

台灣中南部面臨56年來最大旱災，昨天農田水利署還央請「雨水媽」大甲鎮瀾宮合辦祈雨法會，但為何南部遲遲不下雨，中央氣象局長鄭明典今早PO出一張圖，解釋台灣南部被高氣壓壓著，導致不容易有明顯降雨。

鄭明典今天早上在臉書指出，目前副熱帶高壓持續偏強，「長長的副熱帶高壓帶很容易認，在台灣南方有個區域高壓中心」，就是因為台灣南部被高氣壓壓著，大氣相對穩定，導致南部不容易有明顯降雨，面臨旱災。

對此，網友紛紛留言：「南部人真想念下雨聲」、「太平洋高壓竟然三月初就西伸到巴士海峽了，看來今年的夏季會提早登場」、「速速退！」、「高壓退散」，還有人表示，「高壓中長期還會這樣嗎？如果是台灣真的要建海水淡化廠了」。

氣象局表示，今天持續受到東北季風影響，迎風面北部、東半部雲量較多，其中桃園以北至宜蘭等地區，越接近基隆北海岸、大台北山區偶雨的狀態仍時不時出現，但多數以多雲為主，中南部天氣影響較小，平地雲量稍多，屬於多雲到晴的天氣，若有降雨也偏向山區，且較為零星；溫度部分，北台灣高溫仍較涼，約18至20度，中部及花東22至25度，南臺灣仍可達28度以上。

(中時新聞網)