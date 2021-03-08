傳奇(4994)公布2020年財報，全年合併營收為32.46億元，年減12.54％，營業利益為5.59億元，稅後淨利合計4.33億元，年減12.68％，每股盈餘為3.91元。董事會決議擬配發3元現金股利，是3年來股利發放最高的一年，以上周五收盤價75.6元計算，現金殖利率為3.97％。

傳奇2020年的遊戲運營動能主要在2018年底上市手遊《風之國度》及2019年8月、2020年4月及7月《幻想神域2－台版、國際版、日版》依序上市後的挹注。其中，《風之國度》已於全球各區推出（其中台港澳日為傳奇自行營運，其餘地區均為授權），雖已營運兩年，但至今仍穩定營運中。而自製研發手遊新作《幻想神域2》除了在2019年8月推出台版後，也在2020年4月推出國際版、7月推出日本版，為公司積極擴展海外版圖，增大境外遊戲收入來源。去年傳奇首度嘗試自研女性向遊戲《如果重來》亦於2020年11月上旬正式推出，其推出後營收穩定。總計2020合併遊戲收入及權利金收入分別為31.39億元及1.07億元，年減12.13％及23.02％。

傳奇去年決定結束日本及韓國子公司的營運，主因為公司遊戲研發重心已由端遊移轉至手遊，於當地設置發行商的必要性與優勢均下降的情況下，經評估後決議註銷該兩家子公司，汲取日本營運經驗後，其原由日本子公司營運手機遊戲則轉由傳奇自行營運。

(時報資訊)