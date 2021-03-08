創意(3443)2月營業額為8.85億元，月減少20%、年減少19.4%，累計前2月營收為19.91億元，較去年同期增加1.1%。

創意2月營收衰退主要是受到工作天數減少所致，惟創意今年在5G帶動的AI(人工智慧)、HPC(高速傳輸)、邊緣運算等需求下，營運動能強勁，加上全球產能大缺貨，7奈米以下的晶圓代工製程中，僅有台積電、三星半導體，其中又以台積電的產能較大，創意順勢受惠。

創意預估今年在先進製程的新案加入量產後，ASIC及晶圓產品的營收成長將20%，既有產品的貢獻將降到8成，預計多出來的是7奈米以下的新案加入量產；NRE(委託設計)部分，創意預計今年會有1~2個5奈米的NRE案，還有1個3奈米案進入Tape out，且因為16奈米以下的NRE營收佔比提高，有助於拉升毛利率的。

創意近年來持續投入研發，有機會在今明年陸續發酵，預估2021年新案的貢獻可佔營收18%，2025年新案貢獻將擴大至50%，看好未來五年，AI及5G將是主要成長動能。

另外，近期比特幣行情火熱，創意也可望搭上相關熱度，惟創意總經理陳超乾日前表示，創意在營運預估上並未將虛擬貨幣納入，其看好創意今年營收、獲利將雙增，且獲利成長幅度大於營收，整體結構健康，也就是說，若今年虛擬貨幣對創意產生營運貢獻，則創意今年營運將更具想像空間。

(時報資訊)