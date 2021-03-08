【愛傳媒特約記者吳思賢報導】板橋曾經發現巴圖石器，這是圓山文化的一環，距今最少有兩千年的歷史。

民國50年9月25日，由於建屋開掘地基，板橋民眾林再清先生發現了一塊「奇石」，全長270mm，最寬的地方在刃端約88mm，最厚的地方在柄部約30-40mm，柄部全長約84mm，柄部以下有整齊刀刃狀，呈現大弧形。後來確認這是一件「鑰匙形的石斧」（見照片，翻拍自《板橋市志》第40頁），應該屬於圓山文化的文物的一環，該地帶因此被考古學者稱為「新埔遺址」，具體位置大概在文化路漢生東路交界東南方大約50公尺。

新埔遺址留下兩個謎團：第一個謎團是當地因為是地基，未能廣泛開挖，所以除了石斧以外，現場並未發現其他史前文物，還有多少文物埋在地底下，目前無解。第二個謎團是雖然出土一件史前石斧，但是卻已經遺失，當初究竟是怎麼遺失的？最可能的下落又在何處？這也是一大謎團。

(中時新聞網)