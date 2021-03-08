【愛傳媒陳念初專欄】連勝文拋出黨主席不得兼職公職，還說這是國民黨未來重要的制度改革，希望透過專職黨主席來確保黨內所有的運作。

台灣政黨黨主席角色，說難很難，大的政黨如國民兩黨，內部進行權力與民調角力後，最後勝出者就是黨主席。

當黨主席說簡單也很容易，有心當小黨黨主席，透過相關程序，神不知鬼不覺，已經是政黨的掌門人。

連勝文的黨主席不得兼公職，顯然是大黨的思維，因為大黨有機會執政，有機會提名參選人贏得總統大選，成為中華民國總統。

黨主席不得兼公職，若是從政黨角度出發，若是從政黨選舉提名時刻產生的思維，是一種政黨內部的規範與避免角色衝突的設計，並不是公眾議題，選民也無需在意。

黨主席不得兼公職，若是從台灣執政現況來看，若是從民主國家政黨政治的長期觀察來看，它應該算是公眾議題，不只是國民黨的家務事。

專心在黨務，專職在主席角色，不可能是未來的總統參選人選，看起來切割，背後難道不是短中長期的權力思維。

黨主席角色中立下，「卡位黨主席、掌握黨機器、再徐圖大位」的傳統宮廷戲碼，舊式「救世主思維」真的就不會出現嗎？

換一個模式，『競選黨主席，運用黨機器，卸任圖大位』的新宮廷戲，難道不是新世代救世主的權柄思維嗎？

黨主席與公職切割，到底是切割哪一種公職？立委也算嗎？總統呢？縣市首長也不行吧！

可以選國民黨黨主席，還有機會當選者，會是哪一種型態的黨員？大家可以一起想想。

如果政黨贏了執政權，提名人當選了總統，總統可以回兼黨主席嗎？

連勝文其實選錯了公眾命題，公眾命題應該是總統及公職身份者，可不可以兼任黨主席？

民主國家的總統，大部分不兼黨主席，美法如此，但台灣的總統最後為了施政效能，為了政治制衡，最後總統都回兼了黨主席，常常選舉輸了就辭，贏了又掌握黨機器。

連勝文若從國民黨體制改革來出手選黨主席，還不如學學江啟臣，宣布選黨主席後，表態不攻2024，既然台灣政黨常態運作下，黨主席與總統之間，存在政治判斷與取捨的混合角色，高得票下的馬總統與蔡總統，都斷捨不了，在野黨黨主席選舉，焦點放在黨主席是否兼公職的焦點，難免讓人有弦外之音之聯想。

連勝文從政黨角度出發，從國民黨有意參選黨主席人一一浮現後，拋出了一個新議題，這下子讓趙少康有意雙選大位的阻力更大，趙少康恐只剩選總統一途。

黨主席可兼什麼？不可兼什麼？

選民根本不在意，只企盼政黨不出賣國家，政黨與媒體界線愈遠愈好，政黨不能通吃，政黨不能只剩下權與錢。

黨主席要兼愛無私，要兼容並蓄，要兼資文武，要才德兼備，至於公職與黨主席，兩者不可得兼，先重返執政再說。

作者為微笑影室陳室長

照片來源：作者部落格截圖。

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(中時新聞網)