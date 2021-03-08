【愛傳媒葉毓蘭專欄】執政團隊好忙啊！

前幾天，忙著賣鳳梨、吃鳳梨，農委會幫台灣鳳梨衝出一波熱賣朝，也衝過頭：市場上的鳳梨漲價了，花大筆納稅人錢付運費賣了兩貨櫃去澳洲，自由鳳梨在外交上大勝，但是不知道我們在大買澳洲的自由紅酒、自由龍蝦時，澳洲政府有沒有也補助運費？

農委會的農田水利署3月7日更厲害，此時在台中市大甲的鎮瀾宮正是，搬請出人稱「雨水媽」大甲媽祖祈求天降甘霖。這是鎮瀾宮時隔五十八年後再次舉辦祈雨典禮。

大甲鎮瀾宮至今已舉辦過3次祈雨法會，清朝年間、日治時期和民國52年，聽說58年前的祈雨大典後，不到一個時辰，誠意感動天，降下甘霖解除旱象。

鎮瀾宮的顏董事長說這是他第一次祈雨，不知道會不會有效？

顏董其實也不要有太大的心理負擔，如果甘霖普降，是大甲媽慈悲，不下，可能是被過去一些凡事都去中的激進人士批評媽祖來自中國氣到了，雲遊四海解悶去了！

當然這也是最近xx國家隊的傑作，沒事農委會的農田水利署哪會去找鎮瀾宮祈雨？

主要還是我們的經濟部長居然在回應缺水問題時，講出要科學園區鑿井的言論，大家都已經剉咧等，藻礁公投萬一通過，除了繼續添媒加火，搞不好王美花會要全民鑽木取火發電？！

以此類推，有臨渴掘井的經濟部長、向媽祖祈雨的農業主管，搞不好，疫苗買不到後，也會要我們喝符水保平安⋯⋯

從官員種種表現來看，不管是農業、抗旱、能源，政府從來都不做長遠的規劃，多半只是短期措施或內宣作為。

即便是「臨渴掘井」，經濟部長此話一出，立刻被科學園區的主管們打臉，什麼井每天可以供應40萬公噸的水？環評過得了嗎？

在中南部苦旱之際，宜蘭不久前曾經下了一整個月的雨，台北也經常滴滴答答，李鴻源教授說的好，「台灣根本沒有資格喊缺水」，台灣年均降雨是世界平均值的二點六倍，但每人可分到的雨水比沙烏地阿拉伯還少，不到世界平均值的一半，李鴻源建議：未來不能再談開源，重點是節流，要更積極興建汙水暨再生水廠，推動汙水回收再利用才是最佳解決方案！

阿花部長用增加燃煤的恫嚇牌幫藻礁公投連署逼出天量，現在又用鑿井逼出國人的智商，儼然神鬼戰士。

我們希望執政團隊能夠加把勁，對於水電等資源利用與農產品產銷問題，專心做好長期規劃，千萬不要臨時抱佛腳，淪為讓人看破手腳的神鬼戰隊？！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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