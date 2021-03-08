「珍愛藻礁公投連署」朝60萬大關邁進，民進黨政府派農委會主委陳吉仲要與環團溝通。國民黨革實院長羅智強臉書發文，舉前總統馬英九當年為了國光石化，親自出環團邀約為例，雖然被洗面，被叫囂，麥克風被消音，仍堅持到第一線聽最直接的聲音，大歎「馬英九做得到，為什麼蔡英文做不到？」

羅智強今早以「蔡英文該學學馬英九」發文說，蔡英文派陳吉仲想去跟環團見面，環團以「連署工作繁重」，暫時婉拒。他要告訴蔡總統，溝通不是這樣子的。當年國光石化，馬總統是親自到最反對的「反國光石化餐會」第一線，去接受大家的批評指教。馬雖然被洗面，被叫囂，麥克風被消音，但是馬認為，如果不親自到場，展現不出溝通的誠意，也無法在第一線聽到最直接的聲音。當時他也在現場，看著馬總統努力對話的背影，想起來還是歷歷在目。馬英九做得到，為什麼蔡英文做不到？

羅智強昨晚也發文說，蔡英文派出陳吉仲當白臉去摸頭環團，不叫溝通；派出王浩宇當黑臉去抹藍環團，不叫溝通；什麼叫溝通？該學學馬英九，雖千萬人吾往矣，「親自」到反國光石化造勢場，就算被主持人拔麥克風，就算被群眾高聲嗆下台，馬英九無畏無懼，仍選擇「親自」傾聽群眾的聲音，這才是溝通的真誠意；不像蔡英文把自己當紫禁城裡的皇帝，先是傲慢毀棄「永存藻礁」的承諾，等見事情不可收拾，衝出了50萬份連署書，再派吉仲欽差「代朕溝通」摸摸頭。

他「爆料」說，當年環團邀請馬英九出席反國光石化的聚會，馬英九同意出席。他陪著馬英九走進群眾、走上講台，看到馬英九被主持人拔麥、群眾鼓譟要馬下台，他心中其實非常不忍。回程的時候，也略感不平的對馬英九總統說「來者是客，今天那個主持人這樣子對待總統，實在不是待客之道。」

他說，馬總統拍拍他的肩膀說：「你應該換個角度想，我很感謝主辦單位給我這個機會傾聽他們的聲音，我也能理解他們的憤怒；他們的憤怒，不是對著馬英九，而是一股愛護環境的熱誠真心。」他聽了很感動，回總統府後，馬英九指示他邀請相關部會開會研議，綜合反國光石化、以及相關部會的意見之後，馬英九總統決定停建國光石化以保護濕地。

羅智強酸嗆說，想起蔡英文說「你可以到我面前拍桌」的笑話，原來只是躲在總統府派欽差大臣去摸頭。

(中時 )