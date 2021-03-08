美國冰球英雄帕維里奇(Mark Pavelich)於美國時間4日在明尼蘇達的一家療養中心去世，他今年63歲，但有精神方面的疾病，包括妄想、偏執，並具有攻擊性而接受治療中。帕維里奇是1980年紐約冬奧「冰上奇蹟」的成員，死因仍待調查。

帕維里奇打過7年NHL(職業冰球聯盟)，頭部多次受創，導致他退休後出現行為異常。2019年因為襲擊鄰居的重罪被起訴，帕維里奇指稱鄰居在他的啤酒裡下藥。然而開庭時法官發現帕維里奇的精神狀態很糟，檢查後發現他因為腦部舊傷造成輕微認知障礙，這很可能是一樁運動員職災悲劇。

退役NHL球員貝克(Barry Beck)在臉書大罵美國冰球，批評他們對於帕維里奇的慘況不聞不問，斥責紐約遊騎兵總裁戴維森(John Davidson)的無情。戴維森和帕維里奇曾是遊騎兵隊友，貝克說：「他怎麼不寫封公開信，呼籲大家關心一下我們生病的老友帕維里奇？對了，那一定是因為他X的太忙了。」

1980年冬奧的冰球決賽輪，美國隊意外戰勝了蘇聯冰球隊。由於發生在美蘇冷戰期間，加上冰球又是蘇聯強項，美國ABC電視網主播終場前大喊：「你們相信奇蹟嗎？是的！」這一仗因此被稱之「冰上奇蹟」而威名遠揚，美國隊接著再擊敗芬蘭隊，摘下金牌，蘇聯屈居銀牌，被美國媒體渲染成20世紀體壇最偉大一刻，帕維里奇2012年喪妻，他2014年以25萬美元賣掉自己的冬奧金牌。

(中時新聞網)