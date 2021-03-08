奧地利昨（7）日宣布暫停一批AZ新冠疫苗接種，原因是同一批疫苗中，1人接種完後出現嚴重凝血問題喪命，另一人出現肺栓塞，當局以預防措施為由暫停接種這批AZ疫苗，不過強調目前沒有證據顯示2起病例和疫苗相關。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、澳大利亞聯合新聞社（Australian Associated Press）報導，奧地利醫療保健安全聯邦辦公室（BASG）昨日證實，1名49歲女性在接種完阿斯特捷利康（AstraZeneca）與英國牛津大學（Oxford University）合作開發、俗稱為AZ的新冠疫苗後，因嚴重凝血問題喪命，另一名35歲女性則是在接種完疫苗後出現血塊掉落的肺栓塞（pulmonary embolism）急性肺部症狀，女子經過治療後已經逐漸康復。

奧地利醫療保健安全聯邦辦公室指出，2名患者都是接種南奧地利邦（Lower Austria）茨韋特爾小鎮（Zwettl）當地診所的同一批AZ疫苗，不過強調目前沒有證據顯示2起案例和疫苗接種有因果關係，當局以預防措施為由，暫停同一批疫苗接種。

《奧地利新聞報》（Niederösterreichischen Nachrichten）等當地媒體報導，2名女子都是茨韋特爾小鎮診所的護士。

奧地利醫療保健安全聯邦辦公室指出，血栓問題並非AZ疫苗已知的副作用，目前當局已經針對這2起案例展開調查。

目前尚不清楚這批AZ疫苗是由哪家工廠生產製造。

針對奧地利發生的2起案例，阿斯特捷利康表示，目前尚未證實和AZ疫苗有關的嚴重不良事件，強調所有批次的疫苗都受到嚴格把關，指出該款疫苗獲得歐盟藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）及世界衛生組織（WHO）批准，所有評估都顯示疫苗安全且有效。

阿斯特捷利康強調會全力配合奧地利當局的調查。

文章來源：Austria halts AZ vaccine batch after death
文章來源：JABS HALTED Austria suspends jabs using batch of AstraZeneca vaccines as precaution after one person dies and another falls ill

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(中時新聞網)

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