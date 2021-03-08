奧地利昨（7）日宣布暫停一批AZ新冠疫苗接種，原因是同一批疫苗中，1人接種完後出現嚴重凝血問題喪命，另一人出現肺栓塞，當局以預防措施為由暫停接種這批AZ疫苗，不過強調目前沒有證據顯示2起病例和疫苗相關。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、澳大利亞聯合新聞社（Australian Associated Press）報導，奧地利醫療保健安全聯邦辦公室（BASG）昨日證實，1名49歲女性在接種完阿斯特捷利康（AstraZeneca）與英國牛津大學（Oxford University）合作開發、俗稱為AZ的新冠疫苗後，因嚴重凝血問題喪命，另一名35歲女性則是在接種完疫苗後出現血塊掉落的肺栓塞（pulmonary embolism）急性肺部症狀，女子經過治療後已經逐漸康復。

Achtung zweite Krankenschwester mit Lungenembolie!!!!!

Nach AstraZeneca Corona Impfung!!!!

Wir werden belogen das sich die Balken biegen!!!!!!

LANDESKLINIKUM ZWETTL

Krankenschwester starb nach Corona-Impfung - zweite Mitarbeiterin erlitt Lungenemboliehttps://t.co/ktZ7s7hCAS — Vitus Kaisermann (@VitusKaisermann) March 6, 2021

奧地利醫療保健安全聯邦辦公室指出，2名患者都是接種南奧地利邦（Lower Austria）茨韋特爾小鎮（Zwettl）當地診所的同一批AZ疫苗，不過強調目前沒有證據顯示2起案例和疫苗接種有因果關係，當局以預防措施為由，暫停同一批疫苗接種。

《奧地利新聞報》（Niederösterreichischen Nachrichten）等當地媒體報導，2名女子都是茨韋特爾小鎮診所的護士。

奧地利醫療保健安全聯邦辦公室指出，血栓問題並非AZ疫苗已知的副作用，目前當局已經針對這2起案例展開調查。

目前尚不清楚這批AZ疫苗是由哪家工廠生產製造。

針對奧地利發生的2起案例，阿斯特捷利康表示，目前尚未證實和AZ疫苗有關的嚴重不良事件，強調所有批次的疫苗都受到嚴格把關，指出該款疫苗獲得歐盟藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）及世界衛生組織（WHO）批准，所有評估都顯示疫苗安全且有效。

阿斯特捷利康強調會全力配合奧地利當局的調查。

(中時新聞網)