戴資穎造型悠遊卡3月10日發行。（悠遊卡公司提供）

羽球世界球后戴資穎今年1月在泰國曼谷3站世界羽聯（BWF）賽事拿下1座冠軍、2座亞軍，世界排名長達152周穩居世界第1，曾4度與她合作的悠遊卡公司，針對小戴去年奪得全英公開賽第3座冠軍發行造型悠遊卡，成為台灣首張運動員造型悠遊卡。

悠遊卡公司之前多次與戴資穎合作，前2次小戴拿下全英公開賽冠軍時都曾發行悠遊卡，這次拿下全英公開賽第3座冠軍獎盃，悠遊卡公司也取得戴資穎的授權，第5度為世界球后量身訂做造型悠遊卡，2021年新款「戴資穎造型悠遊卡」限量1萬張，每張售價150元，3月10日起在4大超商（7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富及OK超商）開賣，售完為止。

這也是悠遊卡公司首度嘗試發行運動員的造型悠遊卡，此次特別採用戴資穎殺球動作作為卡片裁型，強力跳躍與揮拍動作，展現世界級運動員結實的肌肉線條與柔軟度，「戴資穎造型悠遊卡」完美呈現戴資穎在比賽中力量與美感剛柔並濟的樣貌，小戴迷不要錯過。

戴資穎結束今年首個賽事挑戰，2場泰國公開賽、1場年終總決賽後，已經回到台灣進行完21天居家隔離及自主健康管理，目前也「出關」恢復正常訓練，接下來最快是從今年3月31日延到5月25日開打的馬來西亞公開賽，再度展開國際賽挑戰，並努力排名積分，好維持在2020東京奧運參賽資格安全名單。

戴資穎造型悠遊卡。（悠遊卡公司提供）

(中時 )