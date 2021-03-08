台日桌球金童玉女江宏傑、福原愛（小愛）近期身陷婚變風波，4年多的台日婚姻亮起紅燈，不過隨著福原愛以親筆信為約會高大男道歉後，江宏傑也發聲力挺：「我對小愛的愛，從認識第一天到現在都不曾改變」，江宏傑的工作一切照常，他昨（7日）也在IG限時動態曬由他領軍的《全明星運動會》紅隊大合照，並信心寫下：「紅隊正式成軍」，展現必勝決心。

江宏傑不受婚變風波影響，工作一切如常，他從新竹北上參與體育實境節目錄製，江宏傑昨晚就在IG限時動態曬由他領軍的紅隊陣容，並信心寫下：「紅隊正式成軍」，展現必勝決心的江宏傑，雙手握拳，與隊員曹佑寧、王家梁、范逸臣、房思瑜、吳心緹等人合照。

江宏傑IG限時動態全文。（圖／取材自江宏傑Instagram）

江宏傑敬業錄節目，至於外界傳福原愛將在本周返台，對此，她所屬的華研國際日前則表示：「會再跟日本經紀公司了解」。江宏傑、福原愛恩愛形象深植人心，這回福原愛被日媒拍到在橫濱約會高大男，江宏傑則被日媒指對福原愛語言冷暴力，江宏傑、福原愛這段台日婚姻是否能挺住風波，外界都很關注。

不過隨著福原愛用日文撰寫親筆信向老公、小孩及家人公開道歉後，江宏傑也立即發聲力挺：「我對小愛的愛，從認識第一天到現在都不曾改變」，他並向小愛隔海喊話：「未來的路還很長，我們彼此的情感都不會因此消失」。

(中時新聞網)