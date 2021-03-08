美股5日收高，台股加權指數8日開盤，開在15,943.37點，上漲88.14點，權王台積電（2330）開在608元，上漲7元，同步呈現反彈，大盤漲幅擴大，重新站上萬六關卡。

美股3月5日早盤一度因為公債殖利率飆破1.6％而下殺，但隨著美國公債殖利率漲勢收斂，再加上非農業就業報告優於預期、讓市場期待經濟有望加快復甦，使得四大指數止跌回穩，終場甚至強彈收高。

道瓊工業平均指數3月5日上漲1.85％（572.16點）、收31,496.30點；周K線上漲1.82％。那斯達克指數上漲1.55％（196.68點）、收12,920.15點；周K線下挫2.06％。費城半導體指數大漲3.15％（89.12點）、收2,920.75點；周K線下挫4.79％。

大型本土投顧指出，年後引領大盤上漲的漲價概念股鋼鐵、塑化、造紙、水泥等個股，雖然原物料報價仍在上揚，但是電子股遭逢美股大跌衝擊時，曾經撐盤的漲價概念股，只是小幅震盪，甚至開高走低，防守力道明顯不足，而電子指標股台積電、聯電、聯發科盤旋走低後，似乎有作頭的跡象。

短線資金轉入低本益比、高殖利率，下檔風險較低的個股，在市場擔心美國10年期公債殖利率?漲，可能引發資金提前收縮的利空未獲舒緩前，美股的走勢終將干擾台股的防守力道，不宜等閒視之。

整體而論，美國1.9兆紓困案過關，加上就業數據轉佳有利美股反彈，台股的短線走勢，必須先觀察月線能否重新守穩。

操作上，半導體、高估值、或是去年以來漲幅較大的個股，暫時不宜介入。相形之下，低估值的傳產、電子股或是今年高成長的個股，則可以留意短線輪漲的機會。

(工商 )