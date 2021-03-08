高通宣佈，推出高通Snapdragon Sound技術，包括一系列達到最佳化的音訊創新技術和軟體組合，可為包含智慧型手機、無線耳塞和耳機等裝置與裝置之間，打造無縫的沉浸式音訊體驗，小米、鐵三角皆為其客戶，且配合此次技術上市，Amazon Music和高通攜手推出Snapdragon Sound播放清單。

高通技術國際有限公司副總裁暨語音、音樂與穿戴式裝置總經理James Chapman表示，高通透過專注於打造端到端的體驗，我們希望以創新技術解決幾乎所有音訊互動情境的常見消費者痛點。高通擁有獨特的優勢，能夠藉由Snapdragon Sound為客戶提供極大的價值，協助其加速商用具備出色音質的差異化產品。我們的系統級解決方案集結了行動和音訊平台產品組合中的多個技術與最新產品，讓高通實現以無線的方式提供一如有線音質的高解析度音訊體驗的願景。

高通表示，為了確保高水準的效能表現，所有Snapdragon Sound最佳化的裝置都將在高通位於台灣的專用測試設施中進行互通性測試，確認音訊品質、延遲和穩健的連線能力。

支援高通Snapdragon Sound的裝置預計將於今年稍晚上市，在產品發布後，消費者將可藉由查看Snapdragon Sound標章，輕鬆辨識出具有這些先進音訊功能的手機、耳塞和耳機，未來還將包括PC、手錶和XR眼鏡等其他裝置，目前Snapdragon Sound現已向OEM廠商提供。

(時報資訊)