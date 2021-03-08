是方(6561)堪稱中華電(2412)小雞金，去年每股大賺8.67元，以歷史成長軌跡來看，今年有機會挺進1個股本，獲利在疫情中突圍，加上101%的配息率，台股績優生當之無愧，市場就斷言，「在這波疫情下、帶動靠雲端相關維繫生命的技術大獲全勝」，可以預期在2021年以及之後雲市場將持續呈現雙位數成長，是方不僅有雲，加上IDC機房、數據網路等產品相互幫襯，長線發展確實值得拭目以待。

總經理劉耀元接受專訪時就表示，是方一直在邁向國際化的路上，也持續在為國際化做準備，包括FAMG四大科技巨頭(Facebook+Amazon+Microsoft+Google)都是是方客戶，是方也與東南亞各地電信業者緊密合作，持續增加電信機房服務據點，「國際化」將為是方絕對也必須走的路！

問：2020年全球遭到covid-19衝擊，產業環境遭逢重大改變，是方營運卻逆勢突圍，去年每股獲利8.67元，營收、獲利同創新高， 2020年是方營運表現及成長因素？此外，是方嗅到的「疫」外商機？

是方產品主要分為四大類別，包括IDC機房、數據網路、語音通信，以及雲端應用服務等，劉耀元談到，就去年這波疫情來看，衍生出來的就是「無接觸式服務」，其帶來許多數位商機，市場對於雲端的需求攀升，網路流量使用增加也促使對IDC機房的擴增，還有視訊會議等服務，上述服務不僅不受到疫情打擊，反而是因更多公司往雲端化、數位化發展，且電商生意更好，對流量的要求也更高，這都是是方2020年在疫情下，加分的項目。

當然，有利則有弊，劉耀元說，疫情對是方也有帶來負面影響，是方的客戶群很廣，其中也有旅行社、餐飲業等採用是方主機代管，這方面營收服務就突然銳減，但整體來說，正面的貢獻絕對大於負面的衝擊，而類似旅行社、餐飲業等佔比是方客戶不到5%。

以是方070遠端視訊系統來說，最主要不僅是雲端視訊系統，也是一個雲端總機，以前客戶需要自己安裝交換器，但透過是方的雲端總機，客戶只要透過申請服務，不管事企業內部分機、視訊會議以及電子白板等，對客戶來說相當方便，也因為疫情客戶多出2~3成。

(時報資訊)