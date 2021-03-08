問：是方是成立於1991年、2006年成為中華電關係企業、2017年6月登錄興櫃、並於2018年正式上櫃，可謂是「30年磨一劍」，如何看待這一路走來的歷程？

劉耀元表示，2000年以前的是方業務以代理服務為主，代理中華電的撥接、ADSL服務，員工數約30~40名，2000年以後，有鑑於當時國外IDC、電信中心興起，加上當時台灣電信業正開始開放起步，是方就開始發展IDC、網路這一塊，到2003年，兩岸三地蓬勃發展，兩岸VPN就變成當時是方的主軸，那時企業在這領域需求很大，是方就一路從IDC、Internet、VPN連接發展，加上是方有很多企業客戶群做為利基，看到雲端會是一個趨勢，就陸續把許多國際的大雲服務業者導入到國內，變成是方客戶群，提供是方雲端以及服務。

問：預測未來，整個通訊科技產業在5G催化下，AI、IoT、AR/VR、雲端、大數據以及OTT等應用未來幾年將快速增長，不論是企業或是個人端對數據服務的需求勢必處於上升軌道，是方長線公司營運的藍圖與目標？

劉耀元表示，未來是方在IDC這一塊還是會持續努力，期望可以做的更好更大，雲端服務也當然如此，是方將持續邁向國際化，現在是方也積極在為國際化做準備，和東南亞國家同樣是在做網路連線的業者尋找合作機會，基本上，IDC客戶多為跨國企業，所以需要很多跨國的連結需求，所以這就像一個策略聯盟的方式，打造共享IDC平台，來提供企業服務，有錢大家賺。

研調機構表示，2020年第四季，雲端基礎建設營收(包括平台以及託管雲端服務)，全球總計規模達到371億美元，而2020全年度雲端產業創造營收則為1290億美元，「2020年是雲端市場爆發性成長的一年」，雲端供應商的營收成長創下新高紀錄，且該趨勢看來將持續往上，Google、Amazon、微軟、IBM、阿里巴巴等國際科技大廠都已使用是方的機房及網路服務，因應5G及後疫情時代的來臨，全球企業積極部署5G、雲端及物聯網服務，是方也擴建IDC機房，以因應跨國企業對於雲端機房的強勁需求。

是方目前除了在台北內湖地區擁有超過1萬坪的機房大樓外，為提供更廣的機房服務，是方與各地的電信業者緊密合作，持續增加各地的電信機房服務據點，包含日本、新加坡、香港、大陸與東南亞地區，讓企業在當地的據點，擁有策略性的競爭優勢，不僅如此，去年是方既有機房已經幾乎全滿，加上疫情衝擊，更是加速客滿，是方董事會日前通過將砸下20億元，建造第四座IDC機房，預計2023年就會上線開始服務，目前是方運作中的三座機房，累計約1萬坪樓地板面積，第四座則為5000坪，在第四座加入後預計可以5年客戶需求，也因為砸重金投資，是方今年的資本支出也升高到4.5億元。

(時報資訊)