36歲藝人小甜甜（張可昀）過去情路不順，拜了日月潭的月老廟後，果然找到人生的另一半，交往半年即懷孕，晉升人妻人母雙喜臨門，獲得外界的祝福。最近她和老公一起還願，透露以前都會把條件開得很細，但發現追求的並不見得適合自己，於是改變願望，果然遇到現在的對象。

小甜甜7日晚間透過社群網站PO出長文，表示帶著老公到日月潭龍鳳宮月老廟還原，遇到好幾個慕名而來的可愛女生，有感而發想起自己以前求姻緣時，總會把條件開的很詳盡，例如身高、體重、外型、年紀、職業或像哪個明星等，「總以為越仔細月老越好幫你找對象……但是往往我們想要的並不是我們真的需要的，我們追求的並不見得是我們適合的！」小甜甜認為，自以為詳細可能就是造成求姻緣的阻礙，「畢竟你所描述的那個理想中的人根本查無此人，又或者你現在所強求的人就不是對的人？神明又怎麼會在你虔誠祈求之後給你一個錯的人？」

小甜甜後來想通，再到月老廟祈求姻緣時，將原本詳細的條件修改為一條：「讓我遇到一個真的能接受不完美的我，而我也真的能欣賞跟愛最真實樣子的他，讓我們彼此都是真的喜歡彼此最真實的原貌，同時是真的適合我能夠共同經歷現在跟未來的穩定對象！」結果真的靈驗了，不久就遇到現在的老公。

小甜甜領悟到，真的不需要太執著想要的，因為可能不是最適合的，現在的她認為，「真愛就是接受並喜歡沒有任何包裝武裝下最真實的你，同時兩個人可以將心比心感同身受的互相包容成長！不要委曲求全讓自己努力成為對方喜歡的樣子，而是對方真的喜歡你最真實原本的樣子」遇到這樣的人後，就會發現愛人與被愛都是一件公平、幸福的事情。

(中時新聞網)