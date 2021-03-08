吳姓男子駕駛貨車疑未將吊臂收起，行經苑裡鎮房裡里路段路口扯斷2支號誌桿。（民眾提供／何冠嫻苗栗傳真）

疑未將吊臂收起 扯斷2支號誌桿

苑裡鎮房裡里路段2支號誌桿8日上午遭貨車硬生生扯斷，嚇壞行徑中車輛，而號誌桿90度橫躺路中央，造成現場交通壅塞，幸好未釀傷亡。

警方調查，38歲吳姓男子8日上午7點多駕駛貨車，疑似未將吊臂收起，行經苑裡鎮房裡里路段勾到電線將兩支號誌桿扯斷。

當時為上班上課尖峰時刻，嚴重影響交通，警方疏導交通並與苑裡鎮公所人員協助排除橫躺在路中間的號誌桿，1個多小時後恢復交通。

警方調查吳姓男子沒有酒精反應，詳細肇事責認與賠償將近一步釐清。

(中時 )