42歲氣質女星侯佩岑2011年和老公黃伯俊結婚，育有兩子，近來她帶老公黃伯俊、媽媽林月雲參加大陸真人秀《婆婆和媽媽2》，聊到媽媽過去2度搶閨蜜老公的往事，立刻遭觀眾怒轟，掀起熱烈討論，對此，律師李怡貞也發表看法，「把刀對準侯佩岑猛插，其實不太厚道」。

李怡貞以過去經驗分享，透露許多家事案件如果不能好好處理，最無辜的就是下一代，「不管是原生家庭的孩子或是私生子女，她其實背著原罪很努力的在拼搏。」她也提到，侯佩岑帶媽媽上節目這件事確實欠考慮，連寫道歉文都夾帶親情情緒勒索，難怪會引起眾怒。

侯佩岑和媽媽相擁而泣。（圖／翻攝自婆婆與媽媽微博）

李怡貞表示，感情中沒有絕對的對錯，她不只遇過客戶是正宮的情況，也有碰過小三、正宮兼小三、腥夫等等，「人總是會犯錯，你我都不是聖賢，誠摯悔悟，時間會治癒一切，我會幫忙。」但如果堅持不認錯，還在別人傷口上撒鹽，「總是會有反撲的後座力必須承擔，屆時，只有你才能幫你自己。」

#律師執業心得 上一篇文章迴響很大 想說點什麼 我覺得某些部分人把🔪對準侯佩岑猛插其實不太厚道 辦了這麼多家事案件， 無論是外遇或離婚案件 若是不能好好處理 其實最無辜的真的是下一代 不管是原生家庭的孩子或是私生子女 她其... 由女人大律師李怡貞發佈於 2021年3月7日 星期日

貼文一出立刻引起正反兩面論戰，不少人還是認為侯佩岑帶媽媽上節目是錯誤的決定，「感情世界或許沒有對與錯，但高調就是個錯」、「侯是佔媒體優勢的人，她應該知道帶媽媽上節目會引起爭議，其心可議，螢光幕前哭那齣不是糟蹋兩位正宮和他們家屬嗎？」、「本來應該侯佩岑是無辜的，但把這種事搬上娛樂節目，心態可議」、「確實很多人因為外表的美好而被放寬道德上的缺失」。

(中時新聞網)