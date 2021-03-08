東洋(4105)與國際藥廠共同合作開發Octreotide LAR困難學名藥，預計將於2024年進軍每年8億美元的美國市場，並與德國研發藥廠PAION AG公司完成合約簽署，取得鎮靜麻醉新藥Remimazolam的在台獨家代理經銷權。東洋今日跳空開高，漲幅在3.5%左右，多空在70元處展開攻防。

據估計Octreotide LAR全球市場規模達16.3億美元(美國市場規模約8億美元)，東洋此次與國際藥廠的合作案，簽約金為100萬美元，後續隨藥品研發進度還有數次里程碑金共400萬美元，一旦成功上市，雙方將根據合約約定比例共同分配藥品銷售利潤。

東洋總經理施俊良表示，Octreotide LAR為微球劑型藥物，是治療功能性神經內分泌腫瘤、肢端肥大症的第一線用藥，由於微球劑型開發技術難度高，且依據美國FDA規範，學名藥上市前需執行生物相等性試驗(BE)，以證明藥品在有微球包覆下，與原廠具有相同的緩釋效果。原廠專利雖已於2017年1月屆期，至今整整4年歐美市場都還未見學名藥上市，可見其學名藥開發的困難度。

施俊良指出，東洋因為一方面有國際大廠代工經驗，又握有可降低副作用、控制藥物緩慢釋放的微球劑型藥物傳輸技術(drug delivery system,DDS)，此次才會成功吸引國際藥廠願意合作，由東洋六堵廠生產臨床用藥，國際藥廠負責執行後續在美的臨床試驗並申請藥證。

施俊良表示，全球麻醉藥物領域已有多年沒有新藥上市，因此，PAION AG公司成功研發Remimazolam讓各國醫界都高度期待，更可望嘉惠病患。台灣東洋重症醫療事業群繼2020年代理四價流感疫苗後，進一步成立專屬團隊、開創麻醉鎮靜領域，除了拓展重症醫療產品線外，也是針對國內麻醉鎮靜藥物市場需求，代理新藥產品的經營佈局可望替東洋成長動能添柴火。

(時報資訊)