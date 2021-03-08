長科*(6548)2021年2月合併營收為7.82億元，較上月減少17.9%，QFN及傳統導線架訂單強勁，長科*產能至今仍處於供不應求，訂單能見度已達下半年，長科*亦積極擴建產能，根據長科*規畫，兩岸QFN年產能在2021年將達到3200萬條，早盤股價走高。

長科*深耕半導體領域多年，2020年已躍升為營收規模全球第二大導線架廠，且獲利表現優異，受到農曆春節假期工作天數減少影響，長科2月合併營收為7.82億元，月減17.9%，年成長15.2%，累計1到2月合併營收為17.34億元，年成長25.91%。

由於QFN(四方平面無引腳封裝)符合未來電子產品輕薄短小發展趨勢，且NB、平板、5G、WiFi 6及車用電子等帶動半導體市況火熱，導線架自去年下半年呈現供給吃緊，雖然長科*新產能自去年下半年陸續開出，但產能至今仍處於供不應求，蝕刻訂單交期已達半年以上。

目前長科*傳統導線架及QFN出貨量強勁，隨著新產能陸續開出，以及mini LED新產品開始出貨，有利於挹注業績。

為滿足客戶需求，長科*在高雄、馬來西亞及大陸蘇州積極擴產，希望能達到「One world、Two segments」的生產配置，根據長科*規畫，兩岸QFN年產能在2021年將達到3200萬條，並希望在2025年QFN導線架市占率上看30%。

(時報資訊)