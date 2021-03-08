天風證券知名蘋果分析師郭明錤預測，蘋果將在2022年中首度進軍擴增實境（Augmented Reality,AR）硬體市場，再過幾年到2025年，蘋果還將發布「蘋果眼鏡」，並在2030年推出隱形眼鏡。

業界盛傳蘋果這幾年來一直在著手打造自己的混合實境（Mixed Reality,MR）頭戴式顯示器。而根據天風證券提出的投資報告，果粉們要買到這些裝置，似乎還得再等等。

郭明錤表示，AR與MR將成為「定義電子產品創新人機界面的下一個關鍵技術。」雖然虛擬實境（virtual reality,VR）設備將成為利基市場（小眾市場），但MR和AR硬體則公認將成為未來主流。

這份最新的報告指出，蘋果料將分三階段部署其AR和MR產品，第一階段是2022年的「頭盔型」產品，第二階段是2025年的「眼鏡型」產品，之後是2030年至2040年間以隱形眼鏡為基礎的硬體產品。

與1月份發布的報告相比，郭明錤略為推遲了對蘋果推出AR產品的時間表預測，他在1月發布的報告中指出，蘋果料將在2021年發布AR硬體。

郭明錤在最新報告中指出，雖然最初的頭盔式產品將同時提供AR與VR體驗，但之後推出的產品極可能僅處理MR與AR應用程式。蘋果已經製作多個頭盔式裝置原型，重量介於200至300克之間，但可望進一步減輕重量至200克以下。該產品目前使用索尼的micro OLED顯示器與光學模組，能提供「透視般的AR」以及VR體驗。但索尼並不一定就是蘋果考慮的micro OLED顯示器製造商，據傳台積電在今年2月也已著手研究該顯示技術。

報告指出，此款頭戴式裝置將擁有「更勝於iPhone」的複雜產品設計，可能促使蘋果將價格訂在約1000美元。這個價格遠低於2月發布的預測，當時認為該產品價格可能在3,000美元之譜。

報告指出，此款頭戴式裝置將具有獨立的運算能力與儲存功能，這表示它不需要主機設備就能和其他許多VR或AR頭盔一樣運作。但直到技術改進之前，這個第一代產品的定位將更像是「可攜式產品」，而非是「行動產品」。

郭明錤表示，蘋果將把此款頭戴式裝置與Apple TV+、Apple Arcade等影片應用程式進行整合，以作為其主要賣點之一。因提高硬體規格，該款產品還將提供遠比現有VR產品更好的沉浸式體驗。

郭明錤表示，由於「眼鏡型」產品的開發需要更長時間，據悉蘋果尚未進入原型開發的階段，不過有消息指出蘋果將採用自家開發之類似於「光波導」（Optical waveguide）的技術，以提供透視般的AR體驗。

此款眼鏡也將具備獨立的運算能力和儲存功能，且產品定位也將更偏向於行動產品，而與Apple Car的整合也可望提供創新的使用者體驗。

至於蘋果的隱形眼鏡，其推出時間表目前尚無能見度，也缺乏重要的相關細節，但預計可能在2030年之後才會問世。郭明錤在報告中指出，透過有效將實體設備從視線中移開，此款隱形眼鏡將把電子產品「從可見的運算時代帶進不可見的運算時代」。

(時報資訊)