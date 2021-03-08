先前「小皇帝」詹姆斯在今年全明星賽選秀期間，刻意跟杜蘭特把米契爾、戈貝爾兩名爵士球星放在最後一輪才選，儘管詹皇解釋並非看輕爵士，而是從小到大打電動就不會選爵士，米契爾也挑在8日回擊詹皇，「我們打球又不是為了他！」

「我不想變得太粗魯，但事實上我真的不在乎這件事情，長期以來一堆人對我說了一些狗屁話，我們打球又不是為了詹皇，還要徵求他的同意，」米契爾說，「最終我要強調不管我是第一個，或最後一個被選，最重要的是我出現在這裡。」

也難怪外界會認為詹姆斯「刻意」看輕爵士，畢竟爵士本季戰績長紅，目前27勝9敗不僅上半季排名西區第1，更居聯盟戰績最佳球隊，可是身為小市場球隊的爵士，向來比較不受球迷或媒體關注，會被詹皇與杜蘭特如此冷落也算應該。

其實就跟米契爾所說一樣，被詹姆斯與杜蘭特如此看輕，根本無須在乎什麼，只要爵士下半季繼續保持如此強勢演出，努力維持西區與聯盟戰績首位，屆時就可證明他們的戰力貨真價實，當然更棒的結果，還是在季後賽淘汰詹皇領軍的湖人。

(中時 )