國民黨主席江啟臣日前表態爭取連任，並稱要扮演重返執政的「造王者」，隨後在國民黨舉辦的「願景台灣2030」論壇與台北市長、民眾黨主席柯文哲合體，引發黨內外各種聲浪。不過，傳出近來本土藍與白色力量互動頻繁，前總統府祕書長廖了以扮演相當關鍵角色。

據《鏡週刊》報導，為替江啟臣操盤黨主席選舉，並在2024大選中圍堵深藍勢力，廖了以私下多次與柯陣營連繫。藍營人士透露，2020選後，本土藍為保江啟臣黨主席之位，再次集結，並接觸柯文哲所屬的白色勢力，就是為了壯大本土派，防止深藍勢力重返。

國民黨2月24日舉辦「願景台灣2030」第2場論壇，國民黨主席江啟臣（右）、台北市長柯文哲（左）同台出席，柯提前離席時，雙方握手致意。（資料照／張鎧乙攝）

至於江啟臣找柯文哲合作，該人士指出，即便沒有在黨主席選戰發揮影響力，也可營造他有能力與其它政黨合作，若從2024的布局來看，也可拉攏挺柯的淺藍、中間、年輕人選票。

對此，柯陣營也自有盤算。柯營人士向週刊表示，此次與江啟臣合體，柯文哲等同表態暗挺江，若江順利連任黨主席，就可替2022的藍白合作預留空間；如果江連任失敗，也能向江、廖所屬的本土藍招手，或甚至藉此挑起本土藍與深藍的矛盾。

根據週刊調查，柯文哲同時也積極拉攏綠營人士，藍營部分除了江啟臣、廖了以外，也曾拜會前立法院長王金平；綠營方面，先前則與立法院長游錫堃碰面，也曾在農曆年前私下拜會交通部長林佳龍。

(中時新聞網)