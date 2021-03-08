2016年7月8日晚間1輛台鐵區間車抵達松山車站時，遭兇手林英昌在車廂內引爆鋼管炸彈，造成24名乘客輕重傷，林嫌自己也遭炸成重傷；警方事後調查犯案動機竟是林認為人生不如意、社會虧欠他，因此以自戕行表達抗議。據了解，林嫌其實早在新竹車站時就想引爆炸彈，但當時看見車廂內有名可愛的女童，於心不忍才作罷。

林英昌當日晚間，在台鐵1258次區間車即將抵達松山站之際，引爆自製的鋼管爆裂物，共造成自己在內的25人輕重傷，他事後稱因為人生不如意、想引起社會大眾的重視才獨自犯案；檢警追查他案發當日行蹤，發現他從南投搭乘客運到台中後，轉搭火車一路北上，但曾在新竹、桃園短暫停留。

林英昌當日晚間，在台鐵1258次區間車即將抵達松山站之際，引爆自製的鋼管爆裂物，共造成自己在內的25人輕重傷，圖文林嫌受傷畫面。（中時資料照）

對此，林英昌爆料說，他原本打算在新竹站引爆，但當時看到車廂內有一名可愛的小女孩，他因一時心軟才未動手，警方聞言，不禁對這名逃過一劫的女童捏把冷汗；林嫌在新竹站下車後，從其他月台繼續搭火車北上，晚間9時許在板橋浮洲站搭上1258次區間車，當列車快到松山站時，他突然感到人生無望、情緒低落，才在車廂內引爆炸彈，但沒想到爆炸威力超過預期，導致多人受傷。

林英昌坦承，案發前他用身上僅剩的1000元購買排炮，採集鞭炮內的火藥製成爆裂物，並設計用拉扯火柴摩擦的方式引爆。最高法院在當年11月依非法製造爆裂物罪判林嫌10年6月徒刑，併科罰金30萬元定讞，而殺人未遂罪則判刑19年10月，合併判刑30年4月定讞。

(中時新聞網)