英國食品外送平台Deliveroo周日指出，在公司未來首次上市(IPO)中，將為客戶提供價值5000萬英鎊(約6900萬美元)的股票。

該由亞馬遜支援的食物代客運送平台公布了在倫敦股市上市計畫。該公司潛在估值為70億美元，為英股近三年來最大的上市案。

Deliveroo創辦人和聯合執行長Will Shu(許子祥)表示，在許多時候，一般民眾被擋在IPO門外，只有機構投資人為唯一的參與者；公司希望給Deliveroo的顧客機會，讓支持公司業務的客戶也能參與IPO，將為合作的餐廳以及Deliveroo送貨員提供5000萬英鎊股票。

Deliveroo表示，任何曾經下過訂單的客戶也可以從周一開始，在公司App上登記其買股興趣。每一個人最多可以買1000英鎊股票；另外如果忠實客戶提出超額認購要求，公司則將優先考量配售。

線上平台AJ Bell投資主管Mould表示，一年來的封鎖管制已經加速了對食物外賣和運送平台的需求，預計在疫情嚴重期間形成消費習慣，將在經濟復甦後繼續維持；而Deliveroo首次公開上市對相關客戶提供的5000萬英鎊股票，所有跡象顯示將形成搶購熱潮。

Deliveroo還將在上市當天，為全球運送員提供1600萬英鎊激勵獎金；每位運送員將根據接獲訂單數量，獲得200至最高1萬英鎊的獎勵，預計每位運送員平均將獲得440英鎊獎勵。

(時報資訊)