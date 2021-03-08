預期中國需求回溫，上週五亞洲天然橡膠期貨全面收高；由於中國將今年經濟增長目標設定6%，且表示將會創造比去年更多的就業機會，提振市場買氣，激勵投資人對需求回升的預期，推助膠價全面揚升；大阪OSE交易所-指標8月期貨漲逾1%，報每公斤269.9日圓；新加坡SICOM-RSS3 4月期貨漲近1.2%，報每公斤241.8美分，上海期貨交易所交易最活躍的5月期貨漲逾1%，收於每噸15360元人民幣。

亞洲現貨市場也呈漲，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲0.6%，報每公斤70.30泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲1.4%，報現貨價每公斤179.5美分。

據日本汽車輪胎協會資料顯示，日本汽車產量2021年預估將增長7.3%，預測今年國內汽車輪胎銷量將增長4.9%，且也對全年的橡膠消費量預測，其中輪胎用橡膠將增長5.3%，普通橡膠消費將增長11.7%，整體消費量將增長6.6%，屆時需求大幅增加，有機會支撐膠價走勢。(商品行情網)

(時報資訊)