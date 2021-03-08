測試大廠京元電子(2449)雖受工作天數較少影響，但受惠訂單需求續旺，2021年2月營收僅較1月小幅下滑，攜前2月營收續創同期新高，表現優於預期。法人看好京元電3月營收可望挑戰新高、首季繳出「雙升」佳績，第二季營運亦持續看旺。

京元電股價近日受台股走弱影響拉回，但在38元附近有撐，今（8）日開高後上漲1.69％至39元，早盤維持逾1％穩健漲幅，位居封測族群漲勢前段班。三大法人上周偏空操作，合計賣超5723張。

京元電公布2月自結合併營收24.05億元，僅較1月25.59億元減少6.05％、較去年同期22.23億元成長8.14％，續創同期新高。累計前2月自結合併營收49.64億元，較去年同期45.1億元成長10.07％，續創同期新高。

法人指出，京元電受惠台系主要客戶挹注增加、美系及其他陸系客戶貢獻顯著成長，填補華為訂單缺口，主因5G及WiFi 6等規格升級需求強勁，相關產品搭配的電源管理及射頻IC規格同步升級，使測試需求持續暢旺。

法人預期，京元電3月營收動能可望回升、有機會挑戰新高，帶動首季淡季不淡、可望繳出「雙升」佳績。全年營收可望成長低個位數百分比、獲利則可望成長高個位數百分比，續創歷史新高，全年營運亦可望持續成長創高。

(時報資訊)