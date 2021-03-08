茱兒．芭莉摩（Drew Barrymore）經常在IG上傳素顏的模樣，眼角的魚尾紋和臉上的細紋清楚可見。她和引退的《霹靂嬌娃》女星卡麥蓉．狄亞一起上健身房，大方秀出毫無修飾的特寫照，臉上是愉悅與自信的笑容。

「不想化妝，就把化妝品擺一邊，這是我們運動後的真實模樣。放心做你自己。」貼文一出，粉絲瘋狂按讚，有留言寫著：擁有美麗靈魂的天使女星。

●人不該害怕看到自己變老的模樣

「這是我本來的模樣，我不想假裝自己是其他人，我想化妝就化妝，不想化，沒人可以逼我。」茱兒．芭莉摩稱自己天生反骨，崇尚加工美的好萊塢，她的外貌和身材經常挨批，但她仍然不改其行。

茱兒．芭莉摩最近在自己的播客節目上說她從來不整形，因為那是一條不歸路；整了第一刀，就得不斷整下去，但人不該害怕看到自己變老的模樣。

「變老是自然的事，與其擔心皺紋和乾癟，要想的應該是如何好好地變老：要有幽默感、還要好好愛自己，愛家人。」茱兒．芭莉摩說。

茱兒．芭莉摩坦承，當了媽之後，讓她學習到心平氣和地接受自己變老的事實；她也希望藉此告訴女兒們：要留住最美的自我，有其他更好的方式，整形絕不是唯一的選擇。

童星出道的茱兒．芭莉摩，不曾擁有正常的童年，青春期歷經吸毒、逃家和酗酒的荒唐劇碼。但步入中年成為人妻人母之後，生活開始回到正軌。

大銀幕上的茱兒．芭莉摩，不是最美的女星，但她的笑容收服龐大的粉絲。私底下她也平易近人，在好萊塢擁有好人緣。無論是升格當製片，或是跨足家飾與美容品牌創業，她都經營的有聲有色。

●年輕時為演出爆肥爆瘦 中年之後懂得愛惜身體

茱兒．芭莉摩說自己屬於易胖體質，一不小心體重就會超標。年輕時經常為了角色需要，採取劇烈的減重手段，短時間瘦下10～15公斤，拍完又快速復胖。

生完孩子之後，身材恢復的速度幾乎陷入停滯；由於過去沒有運動習慣，核心肌群虛弱，很容易一運動就受傷。也吃過減肥藥，但無法持續太久。她曾站在衣櫥前痛哭，因為找不到適合的衣服穿。

演出Netflix影集《小鎮滋味（The Santa Clarita Diet）》之前，她跟隨健身教練好友瑪妮·奧爾頓（Marnie Alton）的建議，靠運動和飲食瘦了12公斤。

她的運動方式包括3大主軸：暖身、加強肌力的重訓、促進心肺功能和新陳代謝的有氧運動，以及伸展。

「瑪妮不只帶我運動，還教我正視自己的身體，傾聽內在的聲音，找回我對身體的自信。」茱兒．芭莉摩大推帶著正念與覺察的運動方式，不但讓她減重成功，還接受自己熟齡之後的身材。

她分享自己運動和控制飲食的心得，鼓勵有相同困擾的粉絲，別被藝人臉書上的美照所蒙蔽。「我當媽媽之後，還能讓你感覺狀態不錯，那是我花了難以計算的時間和毅力得到的結果。」

「如果夠幸運，我們可以好好地活到老年。」茱兒．芭莉摩說，以平靜理性的心情，陪伴自己慢慢變老。容顏不必青春永駐，歲月不再殘酷，臉上的紋路隨著時間，反到會映照出成熟的光采。

資料來源：Health、Prevention、People

(中時新聞網)