立法院今日舉行各委員會新會期召委選舉，結果出爐，教育文化委員會的2席召委為民進黨立委張廖萬堅及國民黨立委林奕華，社福衛環委員會召委為國民黨立委陳玉珍及民進黨立委陳瑩。交通委員會為民進黨立委陳素月及民眾黨立委邱臣遠。其中民眾黨與民進黨合作換票，民眾黨在教文、衛環支持民進黨，民進黨則禮讓1席交委會召委給民眾黨。

今日召委選舉，教文委員會有民進黨8席，國民黨5席，民眾黨、時力各1席，最終投票結果，張廖萬堅、林奕華及綠委周春米等3人都是5票的狀況下，採抽籤3抽2方式決定，最後由張廖萬堅和林奕華抽中，2人成為召委。按照選票計算，民眾黨立委高虹安及時力立委王婉諭都投給民進黨。

至於衛環委員會部分，民進黨有9席，國民黨5席，民眾黨1席，在民眾黨立委賴香伶投給民進黨的情況下，綠委邱泰源及陳瑩、陳玉珍3人都是5票，最後以抽籤方式決定，而首先抽籤的陳玉珍即抽中，後來邱泰源也禮讓給民進黨第1順位的陳瑩，最終由陳玉珍及陳瑩擔任召委。

至於交委會部分，民進黨有9席，國民黨4席，民眾黨1席，最終民進黨配4票給民眾黨邱臣遠，結果邱臣遠5票、民進黨立委陳素月5票、國民黨立委洪孟楷4票，最終由邱及陳當選召委，國民黨落空。

(中時 )