高雄大樹區涉嫌連開10槍轟死前妻2名友人的64歲方姓嫌犯，在連夜逃亡15小時後，今天（8日）上午在台29線、88快速道路下附近遭警方逮住；警方原本擔心方嫌有槍枝，特別派出特勤與霹靂警力荷槍實彈攻堅，不過對方無強力抵抗，遭逮時表情狼狽、跪坐地上，警方在他機車後座發現槍枝，目前已帶回偵訊。
方姓嫌犯在快速道路下一處荒地遭逮，當下遭警方壓制跪坐在地上，雙手上銬、表情狼狽，疑似是逃亡整夜後體力不支，沒有多做抵抗即遭逮，身上沒有看見槍枝，警方搜索現場後在機車後車廂發現槍枝；方嫌當時身穿紅色襯衫、西裝褲，頭戴安全帽與口罩，遭2名員警帶上警車，目前正接受偵訊。
警方調查，方男為麵包師傅，因為愛賭博又有多次家暴紀錄，民國92年與簡姓妻子離婚，但2人17年來仍同住，直到去年簡女才搬離住家；方男昨晚與前妻相約談判房產問題，情緒失控下持槍狂轟2名妻子友人10槍，造成2人身中多槍慘死。
據了解，方男與簡姓前妻因為感情問題發生口角後，便回家取槍，回到現場後，前妻的劉姓與吳姓友人上前阻止，方嫌抓狂大怒連續對2人連開10槍，吳男身重3槍，劉男身中5槍，兩人全身彈孔累累，當場無生命跡象，送醫後均不治。
(中時新聞網)
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