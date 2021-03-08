一名嫩妻結婚2年後，發現在幼兒園擔任教師的丈夫，竟然私下與同班女教師大搞不倫，不但偷偷帶女同事到汽車旅館嘿咻，更大膽的回家床戰四次，連’ˋ丈夫生日時，還帶小三到義大利餐廳慶生。嫩妻發現丈夫偷吃後，丈夫一怒之下將她與小孩趕出門，新竹地院判這名丈夫需賠償原配25萬元。

嫩妻控訴說，丈夫與小三為幼兒園同事，曾任教同一班級，2丈夫多次將林女帶回家發生關係，還將自己的女性用品遺留在廁所內，丈夫生日時，也與小三一起慶生，不理妻小。嫩妻事後揭開丈夫真面目時，他竟惱羞成怒，將她與兒子趕出家門。

根據判決書記載，2人以男女朋友口吻在通訊軟體LINE上互有親暱對話，又於108 年10月5 、6 日在臺北市的旅館發生性行為，又2 人於108 年10月至11月間，在男方住處發生性行為至少4 次，小三坦白承認，且有與人夫對話錄音為證。

法官也調閱男方手機定位資訊，發現男方利用手機搜尋汽車旅館畫面，以及男方住家主臥室內，竟然還廁所遺留非妻子所有之女性物品照片。

但是人夫卻否認與女同事間有任何逾越一般男女交往分際之情形，亦否認發生性行為，2 人間LINE對話，內容只是工作上討論及一般朋友聊天。且原告所提出之對話紀錄並非原始截圖，而且去台北市當晚在酒吧結束後，就獨自1 人到北投山上看夜景，沒有去旅館，自己的住處，更沒有其他人進入過。

小三出庭時辯稱，108 年10月到11月這段期間曾跟男方交往，在餐廳的那天是男方生日，受他之邀到一家義大利餐廳吃飯，但因為之前有工作上的爭執，但她還是赴約了，當天應該是講到工作上的事情不愉快有爭執，所以才流眼淚，男方搭她肩膀幫忙擦眼淚，兩人僅是朋友，照片是拍攝角度問題。

法官審理後認為，男方卻未能謹守自身分際，竟與女同事親密互動且多次發生性行為，破壞家庭圓滿幸福，讓妻子精神上受到極大痛苦，雙方原本欲進行補辦結婚儀式而被迫取消，甚至竟將妻子趕出家門，因此判決丈夫必須賠償妻子25萬元。

(中時新聞網)