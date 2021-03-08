立院委員會召委名單出爐。（製圖／中時新聞網）

台北市長柯文哲日前才被邀請到國民黨智庫的論壇，被外界解讀藍白要合作，不過立法院今天進行的召委選舉中，民眾黨全面跟民進黨合作，民進黨換給民眾黨一席教育委員，並支持民眾黨擔任交通委員會召委，聯手拿下9席召委，國民黨則靠籤運拿下7席。

立法院今天舉行各委員會召委選舉，民眾黨立委掌握4個委員會的關鍵席次，足以影響召委選舉。此次也展現綠白合作的成果，民進黨交換一席教育文化委員席次給民眾黨，民眾黨便在教育文化委員會支持民進黨；民進黨在交通委員會也支持民眾黨擔任召委，封殺國民黨的機會。

此次召委選舉，只有交通、經濟、教育文化、衛環等4個委員會情勢比較緊繃，其餘委員會藍綠都保證一席，因此都採取推舉。

陳玉珍抽中召委。（趙雙傑攝）

林奕華抽中召委。（趙雙傑攝）

不過在這4個委員會中，民眾黨剛好都處於關鍵席次，今天選舉結果顯示，民眾黨全面跟民進黨合作；只不過，國民黨立委的好籤運，讓這次綠白結盟沒有討到太多便宜，國民黨仍拿下7席，民進黨8席，民眾黨一席，這是民進黨2016執政以來第一次只拿到8席召委。

以下為本會期召委名單：

內政：林思銘（國）丶莊瑞雄（民）

外交：廖婉汝（國）、趙天麟（民）

經濟：孔文吉（國）、陳亭妃（民）

財政：曾銘宗（國）、郭國文（民）

交通：邱臣遠（眾）、陳素月（民）

教育：林奕華（國）、張廖萬堅（民）

司法：葉毓蘭（國）、黃世杰（民）

衛環：陳玉珍（國）、陳瑩（民）

(中時 )