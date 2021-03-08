319槍擊案將滿17周年前夕，前總統陳水扁不滿媒體人陳文茜、前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜3人過去曾一再公開質疑319案是假的，是「自導自演」，控告3人妨害名譽。台北地檢署認為罪嫌不足，沒有傳喚陳文茜3人必要，於今天不起訴陳文茜3人。

陳水扁是於去年1月不滿韓國瑜在總統政見辯論會上重提2004年總統大選的「319槍擊案」是總統府前秘書長邱義仁主導，是自導自演，在「一邊一國」行動黨陪同下，前往台北地檢署按鈴控告韓國瑜、前總統馬英九、媒體人陳文茜3人誹謗。扁並稱，這是他這輩子第一次按鈴申告，「不告真是死不甘心！」

陳水扁控稱，陳文茜在2004年319槍擊案當天，公開指稱「奇美醫院的護士，向我們檢舉，希望他們出來作證，事件發生前，有國安局的特勤人員奇美醫院做過視察，並清查現場」。

另馬英九當時擔任連戰、宋楚瑜競選總幹事，稱319案是扁是自導自演，另陳文茜2005年接受「南方人物周刊」訪問時，稱「選舉失敗後，民進黨說你的壓垮連宋的最後一根稻草，還記得當時說了什麼？對這種說法覺得委屈嗎？」陳還說「不覺得委屈，你反對人家，為什麼罵你還覺得委屈？當時說那個槍擊案是假的，那是很嚴厲的指控。當時我們已經講好，我做黑臉，馬英九做白臉，大家都是在演戲，有什麼要生氣的」。

此外，韓國瑜2019年12月在總統選舉辯論，指邱義仁在2004年陳水扁兩顆子彈，「你一手導演，打在陳水扁身上」，因此控告陳、馬、韓3人妨害名譽。

檢方認為，陳、馬對319案的說法，屬可受公評的政治評論，沒有妨害扁名譽的主觀犯意與客觀行為，而韓的言論亦難認有妨害扁名譽的惡意，因此在未傳喚3人情況下，逕為不起訴處分。

(中時 )