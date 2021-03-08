大陸自3月1日起暫停臺灣鳳梨進口，府院黨號召民眾吃鳳梨挺農民。由民進黨新竹市黨部主委陳建名、民進黨中央黨部發言人劉康彥組成的「建康男孩」，響應「吃爆台灣鳳梨challenge」，昨（7）日在新竹民富福德宮免費發放2000斤鳳梨，雖然天空不作美，但仍無法阻擋民眾力挺農民的心，吸引大批排隊人龍。

雖大陸以檢出介殼蟲為由祭出禁令，但劉康彥對臺灣鳳梨有信心。他在臉書感謝民富福德宮王清明主委、新竹義消總隊鍾文煌總隊長，認購2000斤台農17號金鑽鳳梨，並把發送任務交給他跟陳建名，得以成就這場活動。

民進黨新竹市黨部主委陳建名、民進黨中央黨部發言人劉康彥（左），7日在民富福德宮發放免費鳳梨。（圖／摘自劉康彥臉書）

民進黨新竹市黨部主委陳建名、民進黨中央黨部發言人劉康彥，7日在民富福德宮發放免費鳳梨，吸引大批民眾。（圖／摘自劉康彥臉書）

「鳳梨吃起來，好運旺旺來！」陳建名在臉書表示，獲知訊息後異常興奮，和劉康彥規劃了近一週，當天中午看天氣，本以為誰會在週日下午，冒著低溫風雨，為了一顆鳳梨出門？豈料到現場一下車，場景讓他看傻了眼。

陳建名走進會場時，沿路跟大家致謝、致歉也致意。他說，從大家的眼神中看到也確認一件事，大家的目的不單純是一顆鳳梨，而是用行動挺鳳農、支持台灣農業。

2000斤的鳳梨，發送給近千名市民，不到2小時就被領取一空。陳建名也向總統蔡英文喊話，「鳳梨新竹隊」已經準備好！

民進黨發言人劉康彥（小白） 民主進步黨新竹市黨部主委陳建名 感謝 民富福德宮主委王清明 新竹市義消總隊總隊長鍾文煌 購買2000斤鳳梨，發送給今天近千市民！ 支持台灣鳳梨，#吃爆台灣鳳梨challenge，鳳梨季才剛開始，各位鄉親朋友，讓我們吃一波，讓世界知道台灣鳳梨有多強！ 由建康男孩發佈於 2021年3月7日 星期日

(中時新聞網)