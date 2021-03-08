1.威剛(3260)：產業看俏，早盤多頭搶進，股價強彈逾4%，收復5日線。
2.第一銅(2009)：不懼銅價回落，自營商力挺續買超，早盤彈升近5%。
3.裕隆(2201)：上周五外資、自營商聯手轉買超，早盤股價漲逾4%，站上月線、5日線。
4.智崴(5263)：外資連3日買超，激勵早盤股價一度漲逾5%。
5.力旺(3529)：雙利多激勵2月營收創同期新高，早盤上揚逾2.5%。
6.敦泰(3545)：IDC大缺貨，出貨旺到下半年，股價走揚近2%。
7.四維航(5608)：散裝船運價大漲，營運受惠大，晨盤上漲近4%。
8.陽明(2609)：運價加持，且外資轉買超力挺，早盤力漲逾4%。
9.雄獅(2731)：不畏上月營收年減近9成，後疫情展望看俏，股價漲近3%。
10.技嘉(2376)：總座喊話，上半年營運很樂觀，晨盤高漲逾4.5%，挑戰前波高點。
11.建碁(3046)：2月營收年增179%，推升早盤帶量衝上16.6元漲停。
12.聯傑(3094)：上月營收年增5成，股價躍上30.8元漲停，寫下波段新高點。
13.世芯-KY(3661)：今年營收上看百億元，人氣不滅，晨盤點火續反彈，上漲逾5%。
14.亞弘電(6201)：訂單旺，上半年營收估優去年同期，修正結束，挑戰50元。
15.南電(8046)：業績前景看好提高資本支出，一度漲逾2.5%，拚回300大關。
16.橙的(4554)：車用題材+股價低調多時，近來展開落後補漲，跳登漲停板。大成(1210)：營運成長動能強，搭配技術面優勢，早盤續揚逾1.5%，逼近前波高點。
17.富邦金(2881)：台股動盪，股息題材吸引買盤，大漲3%，超越前高。
18.宏全(9939)：台灣、海外業績齊揚，今年營運樂觀以待，一度大漲5%，創逾5年新高價。
19.先進光(3362)：與大立光和解，慶祝行情噴發，已連拉兩根漲停，登逾1年高價。
20.逸達(6576)：新藥行銷美國，授權金上看2.07億美元，今拉出第二根漲停後打開，盤中漲幅約6%。
21.群創(3481)：面板雙雄Q1毛利率估2成起跳，早盤挾量彈升3%，收復17元及五日線。
22.大世科(8099)：買盤強力點火，連兩日放量觸頂，進逼前高32.3元。
23.勤崴國際(6516)：2月營收為0.41億元，年增169.50%，早盤放量攻頂，重返百元俱樂部。
24.達爾膚(6523)：去年每股盈餘14.68元創新高，早盤一度挾量觸頂，登波段高。
25.長聖(6712)：法人樂看今年營運，激勵連兩日亮燈漲停，續闖天價348元，勇奪生技股王寶座。
26.華興(6164)：2月營收年增近7成，今年拚轉盈，晨盤價量俱揚，一度攻頂。
27.乙盛-KY(5243)：近日獲外資偏多操作，早盤放量大漲5%，登波段高。
(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)
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