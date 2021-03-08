減產協議定調，上周五美國原油期貨連3漲；石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)宣布，決定延長現行減產措施至4月底，同時沙烏地阿拉伯也將自願延長減產100萬桶/日的計畫，主要原因為加速消耗新冠疫情期間供應過剩的大量庫存，分析師也將美油預期均價，上調至每桶72美元，並認為需求面的增加，將對油價上漲空間帶來助益。

此外，美國2月非農就業人口增加近38萬人，優於分析師先預期的21萬人，同時失業率也呈下滑走勢，顯示全球經濟有望於新冠疫情中逐漸復甦。據了解，美國總統拜登(Joe Biden)，所提出的1.9兆美元紓困案，預計本周將送至眾議院表決，若通過將有望於簽署後生效；其中美國原油漲幅3.5%，倫敦原油漲幅3.9%。

美國NYMEX-4月輕質原油期貨上漲2.26美元，報每桶66.09美元；4月熱燃油漲0.04美元，報每加侖1.94美元；4月RBOB汽油漲0.06美元，報每加侖2.06美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨上漲2.62美元，報每桶69.36美元。(商品行情網)

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