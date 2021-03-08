美系外資針對聯詠(3034)出具最新研究報告指出，目前市場在PC需求暢旺，晶片庫存位於近4~5年的低檔位置，在產能吃緊漲價，聯詠因出貨規模優勢，除可以確保產能分配，也具有產品定價優勢，維持聯詠買進、目標價由550元調升到630元。

美系外資表示，基於對近期對產業供應鏈的庫存分析，目前晶片庫存位於近4~5年的低檔位置，主要來自於市場強勁的PC銷售和面板製造商對顯示驅動器驅動IC的強勁需求，因此，預估在供貨緊縮將延續到下半年，聯詠第二季不排除會有進一步漲價動作，維持聯詠買進評等、目標價由550元調升到630元。

美系外資表示，OLED驅動IC在非華為智慧機OEM廠的需求帶動下，淡化因華為智慧型手機出貨減少的衝擊，供應緊張也導致平均售價上升以反映更高的成本，另外，估計聯詠2021年OLED驅動IC銷售量到4500萬~5000萬時，恐溫和侵蝕OLED的ASP。

美系外資表示，聯詠市場規模超過30%，可以確保與代工合作夥伴進行產能分配，聯詠握有定價能力優勢，此外，預計高利潤SoC(系統單晶片)繼續成長，今年營收占比有機會達31%，有利於支持未來的毛利率表現。

(時報資訊)