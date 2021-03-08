看來快艇球星「可愛」里歐納德已跟昔日恩師馬刺總教練帕波維奇和好了！8日在參加今年亞特蘭大全明星賽期間，里歐納德受訪時公開允諾，「我的計畫是參加東京奧運，假如屆時感覺身體與時間狀況合適，且準備好參賽，我就會參加。」

畢竟2018年夏天里歐納德離開馬刺跳槽暴龍，跟身兼美國男籃總教練的帕波維奇鬧到不可開交，主因出在針對他的身體狀況產生嚴重分歧，諷刺的是，里歐納德跳槽暴龍後，隨即幫助暴龍拿下2018-19年球季總冠軍，更讓帕總臉上無光。

只是隨著里歐納德公開表態參加東奧，看來他總算願意又在帕波維奇手下打球，可是東京奧運如果沒有因為疫情停辦，將在7月23日開幕，美國隊首戰則在7月25日開打，跟NBA本季結束時間很接近，里歐納德能否打東奧仍有變數。

里歐納德不僅表態參加東奧，更大肆批評今年全明星賽太無聊，「今年跟去年全明星賽截然不同，今年毫無能量與激情，我們在場下都快無聊死了，雖然亞特蘭大這座城市充滿激情，但我們球員們與工作人員什麼都做不了，真的太無聊了。」

(中時 )