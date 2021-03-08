英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根的歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪今（8）日播出，梅根在專訪中澄清一則婚禮前為了夏綠蒂公主花童洋裝問題和嫂嫂凱特爆發爭執、害凱特淚灑試衣間的新聞，梅根說事實正好相反，是「凱特讓她哭」，但是後續有送她花、向她道歉。

哈利與梅根也在專訪中透露第2胎性別，將是一名女孩，將在今年夏天出生。

英國《每日郵報》（Daily Mail）、《獨立報》（The Independent）、《地鐵報》（Metro）報導，哈利王子與梅根接受美國電視脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪內容於美國當地時間7日晚間播出，在專訪中，梅根被問及一樁英國媒體爆料2018年和哈利結婚前夕，她與嫂嫂凱特為了花童洋裝問題發生爭執、讓凱特淚灑試衣間的報導，梅根澄清她並沒有讓凱特哭，事實正好相反，是凱特惹她哭。

她說不想要批評任何人，因為婚禮前一周非常辛苦，凱特當時為了某件事生氣，梅根證實就是為了花童的衣服問題生氣，她說這件事讓她哭了，「這真的讓我感覺受傷」，她說凱特後來向她道歉，「她送給我一些花以及一張字條道歉」，「她所做的就是我會做的，如果我知道傷害了別人，我就會負責。」

梅根強調當時兩人之間沒有發生衝突，她甚至認為進一步說明這件事的細節對凱特並不公平，「因為她道歉了。」她說所有參與婚禮籌備的人都過來安慰她「我知道沒發生這件事」，「所有人都知道這不是真的。」

梅根說當時沒有對外澄清報導是不想要批評凱特，不過也指出確實希望凱特能夠出面「更正報導」。

當被問及英國王室為何不出面澄清謠言，或者是否認為自己被王室以不同標準對待時，梅根回應不知道原因，她說現在看來，「他們似乎想要塑造英雄與反派。」

她稱已經原諒凱特。

哈利與梅根也在專訪中公布兩人第2胎的性別，他們說是一名女孩，今年夏天出生，哈利對此高興極了，指出有一名男孩、再一名女孩，「你還要要求什麼？」表示兩人已經沒有其他做人計畫。

(中時新聞網)