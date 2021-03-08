美國白宮今天敦促電腦網路營運商採取更多措施，判定自家系統是否也在微軟（Microsoft）Outlook信箱遇駭事件中遭到攻擊。白宮表示，微軟最近發布的補丁仍留有重大漏洞。
白宮官員表示：「這是個仍在發展的活躍威脅，我們敦促網路營運商嚴正看待。」這位官員還說，美國高層安全官員正在判定下一步該怎麼做。
另根據美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，拜登政府正在籌組任務小組因應這場駭侵事件。
微軟上週發布補丁修補電郵軟體缺陷，但仍留有「後門」讓人有機可乘，導致駭客得以侵入伺服器進行更進一步的攻擊。
白宮官員表示：「我們再三強調，倘若伺服器已遭攻陷，補丁與減災回應都於事無補，有重要伺服器的組織必須採取措施判定是否已遭鎖定。」
消息人士告訴路透社，目前已有超過2萬個美國機構遭到駭客攻擊。微軟把矛頭指向中國，但北京否認涉入。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1100308
(中央社)
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