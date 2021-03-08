立院今日舉行各委員會召委選舉，民眾黨立委邱臣遠上午表示，在選舉前夕，國民黨團、民進黨團都有來溝通，也釋出相當程度的善意和誠意，但在協調過程中，國民黨團在內部整合意見和溝通上，速度確實慢了一些，這也是造成今日與民進黨合作的主要原因。
邱臣遠說，小黨生存實屬不易，因此今日召委選舉，黨團皆以「最小的妥協，爭取最大的生存空間」為原則來進行投票，未來也會秉持理性、務實、科學的問政態度，在立法院持續進行跨黨派對話與議題合作，為第三勢力的發展，在國會開拓一條更寬敞的道路。
(中時 )
立院今日舉行各委員會召委選舉，民眾黨立委邱臣遠上午表示，在選舉前夕，國民黨團、民進黨團都有來溝通，也釋出相當程度的善意和誠意，但在協調過程中，國民黨團在內部整合意見和溝通上，速度確實慢了一些，這也是造成今日與民進黨合作的主要原因。
邱臣遠說，小黨生存實屬不易，因此今日召委選舉，黨團皆以「最小的妥協，爭取最大的生存空間」為原則來進行投票，未來也會秉持理性、務實、科學的問政態度，在立法院持續進行跨黨派對話與議題合作，為第三勢力的發展，在國會開拓一條更寬敞的道路。
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