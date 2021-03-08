許多廟宇前都會建造半月型的池塘象徵祥瑞，一名女網友去廟裡拜拜時發現，池子上有一整排的白線，由於是第一次見到，她好奇詢問老公那是什麼，不料老公竟回那是常識，她忍不住在臉書問，難道大家都知道是什麼用途嗎？引起網友討論，有內行人揭拉白線是為防止飛禽抓魚，讓不少人驚呼「長知識了」。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》PO照發文指出，她問老公廟前池塘上那一條條的線是什麼？沒想到老公竟用覺得她很笨的眼神看著她說：「那是常識好嗎？」讓她很受傷，因此忍不住想詢問大家「這一般人根本不會知道吧？有人知道那是什麼嗎？」

貼文一出引起網友熱烈討論，紛紛回應「不知道+1」、「其實我也不知道」、「我還以為是蜘蛛網呢」、「一種巨大的弦樂器」、「命運欸吉他線」、「給忘了帶釣魚線的人使用」、「水上飄必用道具」、「練輕功的啦！」、「走鋼絲？」、「我以為是表演用的」。

有內行人解答，其實那些綁在池子上的細線確實有特殊功用，但並不是給拜拜的人用的，實際用途是為了防止飛禽抓魚，鳥一但靠近水池時想抓魚吃時，會被那些綿線絆到，這樣一來，就可防止池中的魚被鳥叼走。答案揭曉後讓不少網友意外，回應「很少看見這種東西，長知識了！」不過也有人不以為然說「鳥沒那麼笨吧？」

(中時新聞網)