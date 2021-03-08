70歲吳孟達上月27日因肝癌病逝，享壽70歲，震驚兩岸演藝圈和無數影迷，7日公祭眾星雲集，包括周星馳、劉德華、吳君如等人都現身哀悼，還有網友挖出過去曾和吳孟達合作的資深港星趙美寶，竟在吳孟達公祭這天過世，令人不勝唏噓。

曾和吳孟達合作過的資深電影人趙美寶7日驚傳逝世，她生前曾演出過多部電影作品《黑心鬼》、《零點三八》、《金田一手稿之奇異檔案》等，之後便轉往幕後，繼續為演藝圈貢獻一份心力，且她和吳孟達一樣，都熱忠於慈善活動，還曾擔任過醫院管理職，為醫院募集善款，更曾辦過抗毒演唱會、拍過抗毒電影《毒禍》。

趙美寶曾演出過多部作品。(圖/翻攝電影畫面)

趙美寶80年代開了經紀公司，還捧紅香港金牌綠葉魯振順，然而昨日下午3點多，她因腸癌於屯門醫院過世，再度為香港演藝圈丟下震撼彈，據《蘋果日報》報導，資深女演員魏秋樺也忍不住感嘆，「已收到消息，難過。這世界最近不知怎樣了，那麼多認識的朋友走了，好傷心，好灰。」

趙美寶因腸癌過世。(圖/翻攝自微博)

而昨日吳孟達舉辦公祭，在紅磡世界殯儀館地下景行堂設靈，許多藝人都前往哀悼，包括周潤發、劉德華、黎明、古天樂、吳君如、鄭裕玲、楊千嬅、鄭少秋、郭富城，連昔日傳出不和的周星馳都和姐姐周文姬現身祭拜，待了9分鐘之後默不作聲地離開，沒有回答任何人問題。

(中時新聞網)